Lidl anuncia a contratação de 500 trabalhadores, Pingo Doce de outros 300

Lidl e Pingo Doce anunciaram esta sexta-feira a possibilidade de virem a contratar cerca de 800 pessoas para fazer face à procura que estes estabelecimentos comerciais vão tendo, em plena pandemia do covid-19.

500 desses profissionais serão contratados para estarem ao serviço das lojas e armazéns do Lidl, enquanto que as restantes 300 pessoas ocuparão funções na logística e entrega de compras na cadeia de supermercados do grupo Jerónimo Martins, Pingo Doce.

As ofertas deverão surgir nas próximas horas, nas páginas de internet de cada supermercado.