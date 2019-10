FC Famalicão 3 – Belenenses SAD 1 As emoções da jornada 7 da LIga NOS.Como viveste o jogo no Municipal? 💙💪#amordeperdicao Publicado por Futebol Clube de Famalicão em Segunda-feira, 30 de setembro de 2019

O Famalicão igualou o quarto melhor registo do século XXI na I Liga portuguesa de futebol após sete jornadas, ao totalizar 19 pontos, registo apenas inferior a dois do FC Porto e um do Sporting de Braga.

Desde 2001/02, só os plenos (sete triunfos em sete jogos) dos ‘dragões’ em 2007/08, com Jesualdo Ferreira, e 2017/18, já com Sérgio Conceição, e dos ‘arsenalistas’, em 2009/10, com Domingos Paciência, batem o atual registo do ‘onze’ de João Pedro Sousa.

Com seis triunfos e um empate (16-7 em golos), que valem a liderança isolada da prova, o conjunto que foi em 2018/19 segundo classificado da II Liga iguala outros sete registos com 19 pontos, três do FC Porto, três do Benfica e um do Sporting.

De resto, mais nenhum clube conseguiu atingir a sétima ronda com 19 pontos, que o conjunto de Vila Nova de Famalicão logrou já com várias deslocações complicadas, nomeadamente a Guimarães, onde empatou 1-1, e a Alvalade, palco em que ganhou por 2-1.

Apesar do lugar que ocupa, o Famalicão já fez saber que não está a pensar em replicar o feito incrível do Leicester, que, em 2015/16, logrou superar Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Arsenal e Chelsea e vencer a ‘Premier League’.

O título não será mais do que uma ‘miragem’ para o conjunto minhoto, mas as estatísticas dizem que, neste século, sete dos 10 registos com 19 ou mais pontos à sétima ronda redundaram, no final, na conquista do título.

Duas exceções eram obrigatórias, pois em 2009/10 (Sporting de Braga e Benfica) e em 2017/18 (FC Porto e Sporting) havia duas equipas com esse registo, pelo que, na prática, só o do FC Porto de 2013/14 saiu ‘furado’ – terceiro lugar.

Segundo estes números, a equipa famalicense tem, assim, 70% de possibilidades de acabar campeã – 87,5 excluindo os dois registos simultâneos de 19 ou mais pontos – e 100% de terminar a edição 2019/2020 no pódio.

A cumprir, 25 anos depois, a sétima presença entre os ‘grandes’, depois de 1946/47, 1978/79 e entre 1990/91 e 1993/94, o Famalicão tem como melhor registo o 14.º lugar de 1990/91, num campeonato disputado por 20 clubes.

Em 1946/47 e em 1978/79, o clube minhoto foi 13.º, mas entre 14 e 16 equipas, respetivamente, tendo descido. Também foi 14.º em 1991/92 e 1992/93, entre 18 formações, e, naquela que era a última presença, foi 17.º, entre 18, em 1993/94.

Os melhores registos pontuais à sétima jornada no século XXI

J V E D GOLOS P Clas. Clas. Final

1. FC Porto (2017/18) 7 7 0 0 19-3 21 1.º Campeão

. FC Porto (2007/08) 7 7 0 0 12-1 21 1.º Campeão

. Sporting de Braga (2009/10) 7 7 0 0 12-3 21 1.º 2.º

4. Benfica (2009/10) 7 6 1 9 24-4 19 2.º Campeão

. Benfica (2014/15) 7 6 1 0 19-4 19 1.º Campeão

. FC Porto (2003/04) 7 6 1 0 18-5 19 1.º Campeão

. Benfica (2016/17) 7 6 1 0 17-4 19 1.º Campeão

. Sporting (2017/18) 7 6 1 0 16-4 19 2.º 3.º

. FC Porto (2013/14) 7 6 1 0 15-4 19 1.º 3.º

. FC Porto (2010/11) 7 6 1 0 14-3 19 1.º Campeão

. Famalicão (2018/19) 7 6 1 0 16-7 19 1.º ?

Os registos do Famalição na I Liga:

J V E D GOLOS P clas.

2019/20 7 6 1 0 16-7 19 1.º (à 7.ª jornada)

1993/94 34 7 8 19 26-72 22 17.º (x)

1992/93 34 10 10 14 29-48 30 14.º

1991/92 34 9 10 15 27-40 28 14.º

1990/91 38 11 11 16 33-41 33 14.º

1978/79 30 9 6 15 30-45 24 13.º (x)

1946/47 26 7 3 16 60-100 17 13.º (x)

(x) – Despromovido.

Nota: Entre 1934/35 e 1994/95, as vitórias só valiam dois pontos.