Liberdade FC destaca-se no tartan e no alcatrão

Os jovens da coletividade de Calendário continuam a destacar-se nas competições em que participam e nesta última semana estiveram presentes na quarta-feira na 1ª Noite Quente, na Pista 1º de Maio em Braga e no fim de semana no Campeonato de Juniores do Norte em Lousada e na Corrida de Perafita em Matosinhos.

O grande destaque vai para os pódios de Alfredo Fernandes como Vice Campeão Distrital de 1500 metros em Lousada e Leandro Gonçalves (1º Infantil) e Leonor Gonçalves (3º Benjamim) em Matosinhos. Também com bons resultados e com o objetivo de preparar as futuras competições participaram Joana Gonçalves, Tânia Silva, Alfredo Fernandes, Paulo Figueiredo e Nuno Azevedo na distância dos 800 metros em Braga. No próximo fim de semana, o Liberdade FC estará presente no V Grande Prémio de Atletismo de Braga – Priscos e no Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado em Vila Nova de Famalicão.