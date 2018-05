Liberdade FC com quatro títulos e doze recordes pessoais

Disputou-se este fim de semana, o Campeonato Regional de Infantis e Juvenis no Estádio 1º de Maio, em Braga.

Em termos de resultados, destaque para a dupla do escalão de Infantis, Inês Sousa e Leandro Gonçalves, que saíram destes campeonatos com dois títulos e dois recordes pessoais. Inês Sousa alcançou assim o título de Vice Campeã Distrital na distância dos 1000 metros e Sub Vice Campeã Distrital nos 600 metros, enquanto que, Leandro Gonçalves alcançou os títulos de Sub Vice Campeão Distrital nas mesmas distâncias.

Referência ainda para as excelentes prestações e recordes pessoais dos atletas, Ricardo Vieira 4º, Bia Carina 12ª na distância dos 1000 metros, Joana Gonçalves 5ª, Joana Ferreira 12ª, Alfredo Fernandes 5º e Eduardo Salazar 9º na distância dos 800 metros.

Como prova extra campeonato, Paulo Figueiredo (12º) e Nuno Azevedo (como lebre) participaram na distância dos 800 metros.

Domingo e para finalizar mais um grande fim de semana desportivo, todos os jovens atletas obtiveram novos recordes pessoais, Joana Gonçalves (4º) nos 300 metros barreiras, Alfredo Fernandes (4º) e Eduardo Salazar (9º) nos 1500 metros.