Letty Lavandaria continua aberta para que possa tratar (e desinfetar) a sua roupa

A Letty Lavandaria tem os meios e produtos para a desinfeção e higienização da sua roupa

Numa altura em que vivemos com o medo de um inimigo invisível, é essencial lavar as roupas com mais frequência. Neste contexto, é seguro usar as lavandarias self-service, uma vez que, para além do detergente e amaciador para a roupa, têm bons produtos de desinfeção e higienização.

A Letty lavandaria recomenda que a roupa deve ser lavada a temperaturas altas (60º-90º) uma vez que as temperaturas médias equivalem +/- à temperatura do nosso corpo, dando condições ideias para a sobrevivência do vírus.

Uma vez terminada a lavagem, é aconselhável secar a roupa numa máquina em vez de ser ao ar livre. Além do calor ajudar a inativar os microrganismos, o contágio nos tecidos secos é menor do que naqueles que estão molhados.

A Letty lavandaria aconselha também a fazer o transporte da roupa em sacos de pano, uma vez que estes podem também ser lavados e secos, junto com a roupa.

A Letty lavandaria está aberta todos os dias das 7 às 23h, exceto à quarta-feira, que abre das 19-23h, em frente aos B.V.Famalicão.

Devido à situação que emergência nacional devido ao Covid 19, a lavandaria criou algumas normas para os seus clientes:

Só podem estar presentes na lavandaria o máximo de 3 clientes.

Os clientes devem esperar fora da lavandaria, dando assim oportunidade a outros clientes de usufruírem das máquinas

Devem mexer apenas no estritamente necessário para as máquinas trabalharem

Todos os cestos, revistas e o cantinho das crianças foram retirados da lavandaria, porque são um potencial foco de transmissão do Covid-19.

Além disso, a limpeza da lavandaria é feita diariamente de forma minuciosa.

A Letty Lavandaria apela à colaboração de todos os seus clientes para que sigam as recomendações da DGS.