Leslie corta a luz a centenas de milhar de famílias

Centenas de milhares clientes estavam sem energia elétrica durante a noite e madrugada por causa da passagem da tempestade tropical Leslie, disse à agência Lusa fonte da EDP Distribuição, que considera a situação “muito grave e complexa”.

“Neste momento estão a ser afetadas as zonas mais a norte que ainda não tinham sido atingidas. Perto do Porto, Aveiro e Ovar, por exemplo”, afirmou a diretora de comunicação da EDP Distribuição, Fernanda Bonifácio em declarações à Lusa. A responsável adiantou também que os técnicos a trabalhar no terreno encontram “situações muito difíceis”, dando conta de estradas impedidas e árvores caídas, mantendo-se o vento forte e a chuva, sobretudo a norte.

No início da noite a EDP tinha informado que mais de 15000 casas estavam se luz, principalmente nos concelhos de Pombal, Marinha Grande e Leiria.