Leonardo é o bebé do ano em Vila Nova de Famalicão. Nasceu na unidade do concelho do Centro Hospitalar do Médio Ave às 10h32 desta sexta-feira, dia 1 de janeiro.

O parto aconteceu por cesariana. A mãe, de 34 anos, já tem outras duas crianças.

Leonardo está bem de saúde e nasceu com o peso de 3.640kg,