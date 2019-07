Lemenhe recebe a festa dos avós

Na próxima sexta-feira, dia 26, comemora-se o Dia Mundial dos Avós.

Cumprindo uma tradição, a Câmara Municipal de Famalicão organiza uma festa no recinto do Santuário de Nossa do Carmo, em Lemenhe.

Pelas 15 horas, celebra-se a eucaristia. Prossegue, depois, com o lanche no parque de merendas e a animação musical. Avós e netos estão convidados a partilhar desta alegria. A entrada é livre.

O presidente da Câmara, Paulo Cunha, vai passar no recinto para cumprimentar as famílias e assinalar a importância do convívio entre gerações.

A iniciativa é promovida pelo município, através dos pelouros da Família, Solidariedade Social e Desporto.