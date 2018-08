Lemenhe: População revolta-se com descarga de lixo feita à porta do cemitério

Um amontoado de lixo foi colocado entre esta quinta e sexta-feira à porta do cemitério da freguesia de Lemenhe. Latas velhas, um estendal partido, garrafas de plástico e um colchão fazem parte do conjunto de objetos que terão sido colocados na entrada daquele espaço sem que ninguém tivesse dado conta.

Os frequentadores do cemitério mostraram-se revoltados e incomodados com a situação, acreditam que a atitude de quem ali deixou o lixo foi propositada, uma vez que tudo foi deixado no meio de uma passagem e com espaço livre nos contentores do lixo.