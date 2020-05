Lemenhe: Dois feridos em colisão na Rua Papa João Paulo II

Duas pessoas terão ficado feridas, na sequência de um acidente de viação, registado ao início da tarde desta quarta-feira, em Lemenhe.

De acordo com os bombeiros chamados ao local, o sinistro, uma colisão entre duas viaturas, aconteceu na Rua Papa João Paulo II, nas proximidades do restaurante Fervenças, cerca das 12h30.

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses mobilizaram para o acidente duas ambulâncias e o desencarcerador, uma vez que no momento do alerta terá surgido a informação de que os dois feridos estariam presos no interior do automóvel.