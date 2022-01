Legislativas: Rui Rio vem a Famalicão este domingo

O presidente do PSD e candidato a primeiro-ministro de Portugal, Rui Rio, regressa ao distrito de Braga no próximo domingo, dia 23, com ações agendadas para Guimarães e Vila Nova de Famalicão.

Depois de assinalar o arranque oficial da campanha com ações no distrito, Rui Rio volta para fazer o lançamento da última semana de mobilização com vista às eleições legislativas do dia 30 de janeiro. A jornada começa no centro da cidade de Guimarães, a partir das 11h00, na Praça do Toural para contactos com a população e para cumprir um trajeto pelo comércio local e pelas ruas da cidade.

Segue-se a visita a Vila Nova de Famalicão para um encontro, às 13h30, com autarcas do distrito e os candidatos a deputados na lista liderada pelo vimaranense e vice-presidente do PSD, André Coelho Lima.