Legislativas: Candidato do PAN visita empresa famalicense e defende produção sustentável

Uma ação promovida pela candidatura do PSD à Assembleia da República pelo distrito de Braga, para reclamar a construção de um nó de acesso à autoestrada A7 em, Fradelos/Balasar, juntou, na tarde desta terça-feira, os presidentes das câmaras de VN Famalicão, Barcelos e Póvoa de Varzim. Na iniciativa, os deputados e candidatos do PSD Carlos Eduardo Reis e Jorge Paulo Oliveira assumiram «o compromisso e a determinação» na concretização da obra, convictos que acontecerá «rapidamente» com uma vitória social-democrata nas legislativas de domingo.

Já o presidente do município famalicense assinalou que não está em causa, para esta obra, «o dinheiro público. É um investimento que está a ser bloqueado pela falta de um mero ato administrativo por parte do Estado e da Infraestruturas de Portugal», lamentou Mário Passos, que teve a seu lado, os autarcas Mário Constantino, de Barcelos, e Aires Pereira, da Póvoa de Varzim.

Também empresários e moradores juntaram-se à comitiva nos terrenos para onde está prevista construção do nó de acesso à autoestrada, com ligação à EN 206, que liga os concelhos de Barcelos, Famalicão e Póvoa de Varzim. O projeto foi já elaborado pela Ascendi, empresa concessionária, que assume o custo integral do nó. Já os três municípios garantem as ligações à rede viária local.

Para que a obra avance, a candidatura social democrata garante que a Infraestruturas de Portugal e o governo têm de aceitar «a necessária alteração ao contrato de exploração da autoestrada, de forma a permitir a inclusão de um novo nó de acesso. De forma inexplicável, o Estado não tem mostrado disponibilidade para deixar que as coisas aconteçam», lamentou Carlos Eduardo Reis.

Em causa está um acesso a uma zona com forte implantação industrial e dinamização agrícola, a par do potencial económico e também turístico, sobretudo religioso, por força do Santuário Alexandrina de Balasar.