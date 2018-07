Laurus Nobilis recebe a visita de Leonel Rocha

No passado domingo o vereador da cultura no Município de Famalicão Leonel Rocha visitou o recinto do festival de verão Laurus Nobilis Music Famalicão, que se realiza de 26 a 28 de julho.

A Associação Ecos Culturais do Louro (entidade proprietária da marca Laurus Nobilis) conduziu Leonel Rocha numa visita guiada, dando desta forma a conhecer os cantos da casa.

Falta pouco mais de uma semana para o inicio do festival que entre outros nomes vai trazer a Famalicão grandes ícones da música de tendência mais pesada como os Gregos SepticFlesh, os Suecos Dark Tranquillity e um naipe de bandas nacionais muito bem credenciadas, como Tarântula, Mata Ratos, The temple, etc.

A venda de bilhetes segundo a organização pela voz de José Aguiar da organização, está a correr muito bem, já está assegurado uma forte presença de festivaleiros.

A organização, reforça a ideia que o Laurus não é só para quem gosta de sonoridades mais pesadas, por isso mesmo é que 75% do recinto é de entrada gratuita onde estará presente a área da restauração (toda a gente pode ir ao laurus almoçar ou jantar sem ter que ter o bilhete), o Black Marketing, área destinada à venda do merchandising, haverá também local para campismo devidamente equipado com chuveiros e casas de banho, boas sombras e um ribeiro para os festivaleiros se refrescarem. É nesta área que estará o palco Estella Galicia com grandes nomes nacionais e internacionais e também a novidade de este ano, o Palco faz a tua cena (completamente dedicada a artista embrionários que precisam de espaço para exporem a sua arte), estas ofertas estarão todas na parte do recinto gratuita, sem bilhete.

Bilhetes à venda nos locais habituais. Mais informações em www.laurusnobilis.pt.