Laurus Nobilis passa o Natal no Porto

A Associação Ecos Culturais do Louro (AECL), responsável pelo festival de verão Laurus Nobilis Music Famalicão (LNMF), leva ao mítico Hard Club, no Porto, nos dias 14 e 15 de dezembro, o Laurus Nobilis.

O denominado “Laurus Xmas Special – A Hell of a Xmas” serve de promoção ao Laurus Nobilis do próximo ano, como também é um momento para os promotores partilharem o convívio e a amizade que esta época natalícia proporciona.

São três bandas por dia, todas nacionais e que já pisaram os palcos do festival que se realiza anualmente no Louro.

No dia 14, actuam Bizarra Locomotiva, Revolution Within e os Legacy of Cynthia. Para o dia 15, há Tarantula para ouvir, os In Vein e, por último, os famalicenses Final Mercy.

Os bilhetes (15 euros) já se encontram disponíveis em www.laurusnobilis.pt e nos lugares habituais (Fnac, Worten, CTT etc) . Podem, também, ser adquiridos na bilheteira do Hard Club, na Bunker Store, ou na Piranha Música.