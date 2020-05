Laurus Nobilis Music Famalicão adiado para 2021

O Governo determinou que até setembro não haverá festivais de verão em Portugal devido à pandemia Covid-19 e, com esta medida, a 6ª edição do Laurus Nobilis Music Famalicão, que se iria realizar de 23 a 25 de julho, no Louro, foi adiada para 2021.

A Associação Ecos Culturais do Louro, entidade organizadora do Laurus Nobilis lamenta o sucedido, «mas compreende e apoia a posição governamental, pois sempre demos prioridade à segurança e, acima de tudo, à saúde pública de todos os visitantes, artistas, técnicos, expositores, parceiros, fornecedores, sócios e colaboradores do Laurus Nobilis», escreve, em nota de imprensa, José Aguiar, presidente da direção da Ecos Culturais.

Os bilhetes já vendidos são válidos para 2021, enquanto que «em outras situações seguiremos a regras que as estâncias governamentais estabelecem», avança José Aguiar.