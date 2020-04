O lateral esquerdo do FC Famalicão, Alex Centelles, emprestado pelo Valência até ao final da época, está associado aos espanhóis do Valladolid, do qual Ronaldo, “O fenómeno” é proprietário.

Recorde-se que no início do mês, o jogador de 20 anos, também foi associado ao FC Porto, como uma solução para a eventual saída de Alex Telles.