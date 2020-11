Lar da AFPAD regressa à normalidade mas mantem cuidados depois de ultrapassar casos de Covid-19

Depois de momentos difíceis, com utentes do lar ” A Minha Casa ” a testarem positivo à Covid-19, a direção da AFPAD comunicou, nas últimas horas, estar sem casos de infeção naquela valência.

A informação foi avançada num comunicado, publicado na página de facebook da Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência.

Os responsáveis elogiam a postura das colaboradores e dos prestadores de serviço “pela sua resiliência e espírito de trabalho colaborativo e humanista demonstrado”. Ressalvando ter pela frente “o desafio de responder com assertividade ao estado pandémico que nos convoca a todos”.

Apesar de terem ultrapassado uma fase mais conturbada, o lar residencial ” A Minha Casa ” continua a trabalhar com equipas “em espelho”, mantendo um contacto próximo com as famílias dos utentes.