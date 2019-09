Uma colisão seguida de capotamento, na Avenida da Liberdade, em Landim, junto ao acesso da A7, provocou um ferido.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o acidente aconteceu minutos depois das 16h30. Apesar do aparato, a vítima, com cerca de 65 anos, recusou o transporte para a unidade hospitalar mais próxima sendo, no entanto, assistida no local pelas equipas dos Bombeiros Voluntários Famalicenses e Famalicão.

No local também esteve a GNR de Riba d’Ave.