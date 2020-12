Lançada a primeira pedra do futuro B&B Hotel de Famalicão

Tal como Cidade Hoje avançou, em primeira mão, em fevereiro deste ano, junto ao Estádio Municipal vai ser construída uma unidade hoteleira. A primeira pedra do B&B Hotel de Famalicão foi lançada na manhã desta quarta-feira, em cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

O empreendimento vai terá oito pisos, 98 quartos e tem conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2022.

Na cerimónia, que assinalou o arranque da construção do novo hotel, o autarca famalicense não escondeu a satisfação pela aposta da cadeia hoteleira francesa B&B Hotels no concelho.

Paulo Cunha, que se fez acompanhar pelo vereador da Economia e Turismo, Augusto Lima, reconhece que «Famalicão precisa de mais respostas como esta para que possa ser um concelho capacitado também ao nível da hotelaria».

O representante da cadeia hoteleira em Portugal, Torcato Faria, agradeceu a confiança da Câmara Municipal e espera que este novo investimento ajude a alavancar ainda mais o concelho de Vila Nova de Famalicão.

A B&B Hotels é uma cadeia de hotéis que nasceu em França em 1990 e conta com cerca de 600 espaços em 14 países. O grupo está em Portugal desde 2018.