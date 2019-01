Lameiras recebe prémio da INATEL

A Associação de Moradores das Lameiras recebeu das mãos do presidente da Fundação INATEL, Francisco Madelino, o prémio CCD – Centro de Cultura e Desporto 2018. A cerimónia decorreu no passado dia 22 de janeiro, em Lisboa, no Teatro da Trindade. Este prémio foi atribuido pelo empenho da AML na mobilização dos jovens no projeto “Traço”, da Casa ao Lado, que teve como consequência a pintura artística das quatro torres do edifício, com figuras relevantes do concelho.

O prémio foi atribuído no decorrer da GalaReconhecer que teve por objetivo revelar o trabalho desenvolvido na área da intervenção social e sustentabilidade. Nesta gala, a Fundação INATEL acarinhou e valorizou pessoas e entidades coletivas que se destacaram com projetos que servem o bem-comum.

Jorge Faria, presidente da AML, esteve em Lisboa, e, aquando da entrega do prémio, enalteceu o trabalho desenvolvido pela Fundação Inatel, «sempre atenta aos seus filiados». Para o dirigente o prémio, «é um motivo de orgulho para todos: associação, moradores, utentes, associados, a própria Câmara de Famalicão e amigos da AML» e um incentivo «para continuar o bom trabalho que temos desenvolvido».