Lamborghini do Papa Francisco leiloado por 715 mil euros

O Lamborghini oferecido ao Papa Francisco há um ano foi leiloado no sábado, no Mónaco, por 715 mil euros, o dobro do preço inicial, indicou a leiloeira Sotheby’s.

O carro branco e com duas listas douradas, do modelo Huracan, foi oferecido pelo construtor italiano e o seu preço tinha sido estimado entre 250 mil e 350 mil euros no catálogo. O Papa benzeu o veículo e assinou-o quando o recebeu, em novembro passado.

A leiloeira não divulgou a identidade do comprador, que deverá pagar 715 mil euros e mais 20% para impostos.

O dinheiro da venda vai financiar um projeto de reconstrução de casas e locais de culto em Ninive, no Iraque, uma ajuda aos cristãos afetados pela guerra nesta região, indicou a Santa Sé em novembro.

Parte do dinheiro irá ainda para uma associação italiana de ajuda a vítimas de redes de prostituição e para duas outras associações italianas com atividade em África.