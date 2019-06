Konaté renova por 5 temporadas

Konaté renovou o seu vínculo pelo Futebol Clube Famalicão para as próximas cinco temporadas.

O lateral direito oriundo do Mail alinhou na equipa de sub 19 no ano transato podendo alinhar na equipa A e nos sub 23, esta temporada.

Em declarações ao site do clube, Konaté estava “extremamente satisfeito por ficar num clube que me acolheu tão bem. O meu objetivo passa por poder alinhar na equipa principal e dar alegrias a todos os adeptos que sempre me acarinharam”.

Konaté tem 18 anos, é internacional pelo Mali tendo estado presente nos mundiais de sub 17 e sub 20. O lateral direito jogou na fase de subida pelos sub 19 do Futebol Clube Famalicão e sagrou-se campeão nacional da segunda divisão.