Koffi Kouao chega da primeira liga para o F.C.Famalicão

Koffi Kouao, lateral direito de 20 anos e que na última temporada jogou na Primeira Liga ao serviço do Moreirense, é reforço do Futebol Clube de Famalicão para 2018/2019.

O jogador da Costa do Marfim chegou a Portugal para jogar na equipa SUB 19 do FC Vizela onde as suas qualidades suscitaram o interesse do Moreirense, para onde foi chamado a jogar na Primeira Liga, representando 15 vezes a formação dos ‘Cónegos’.

Koffi Kouao vem para o FC Famalicão a título de empréstimo por uma temporada (cedido pelo Vizela), com opção de compra do passe no final da época.