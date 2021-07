Kit Pneus lança novo serviço: Pickup e Delivery

A empresa de Vila Nova de Famalicão Kit Pneus, especializada em mecânica, venda e reparação de pneus, lançou um novo serviço.

O “Pickup e Delivery” surgiu com o objetivo de facilitar a vida aos clientes. Em caso de necessidade, os clientes podem, a partir de um telefonema, solicitar o serviço que consiste no levantamento do veículo e posterior entrega.

A Kit Pneus, situada na Rua António Gonçalves Cerejeira da Silva, em Famalicão, garante um serviço prático e seguro para melhor servir os seus clientes.

Este novo serviço pode ser solicitado pelos contactos 252 315 632 / 910 168 560 / 926 974 028