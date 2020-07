Kids Happy reabre com a diversão de sempre

O Kids Happy reabre esta sexta-feira, dia 10 de julho, no cumprimento das orientações da Direção Geral de Saúde.

Este espaço de divertimento, situado nas galerias do Centro Comercial E. Leclerc, e com tantos motivos para ser feliz, já está de braços abertos às habituais entradas individuais para as crianças aproveitarem as férias grandes da escola. Apareça com os seus filhos porque eles vão adorar.

Nos meses de julho e agosto também funciona com um mini campo de férias. Pura diversão sem sair das instalações, onde além do playground, disponibiliza às crianças jogos, desportos, ateliês, teatro, e música.

Para festas de aniversário, com momentos que o seu filho não vai esquecer, é necessário fazer reserva.

Este espaço do Kids Happy recebe crianças dos 3 aos 12 anos de idade.

Reservas pelo telm. 916 390 921, [email protected]