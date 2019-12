“Kids Happy” é o novo espaço de Famalicão para crianças felizes!

O Kids Happy é um espaço de diversão e entretenimento para crianças que abre já este sábado, 14 de dezembro.

Está localizado no centro comercial E. Leclerc, primeiro piso (no espaço das salas de cinema). Conta com 460 m2 de área coberta, divididos por diferentes espaços de diversão, zona de lanches e sala para os pais com vista para as crianças.

A Kids Happy é destinada a crianças dos 3 aos 12 anos. Dispõe de um campo de futebol, discoteca, trampolins, matraquilhos, air hóquei, mini-basket, e a atração principal que é um playground de 3 pisos com 4 escorregas, piscina de bolas e diversos obstáculos.

Com todas estas valências, a Kids Happy é o espaço ideal para as festas de aniversário dos mais novos. A gerência garante preços especiais para centros de estudo e escolas.

Este espaço conta com profissionais especializados e dedicados que oferecem toda a segurança aos pais. É, também, o local ideal para deixarem os filhos quando têm que ir trabalhar ou às compras.