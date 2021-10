Kickboxing: Sofia Oliveira vai ao Campeonato do Mundo para lutar por um lugar nos Jogos Olímpicos

De 15 a 24 de outubro, disputa-se em Itália, na cidade de Jesolo, o Campeonato do Mundo de Kickboxing. Nesta competição, organizada pela WAKO (World Association of Kickboxing Organizations), marca presença a famalicense Sofia Oliveira.

O campeonato vai apurar os quatro primeiros, de cada categoria, para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Sofia vai competir na categoria de -60kg, na disciplina de K1, integrando um lote de 17 atletas dos seguintes países: Irlanda, Servia, Argélia, Roménia, Bélgica, USA, Holanda, Canada, Áustria, Brasil, Ucrânia, Polonia, Findanlia, Alemanha, Turquia, Rússia.

A famalicense já combateu com oito destas atletas, uma das quais a atual campeã do mundo que Sofia venceu há 2 anos, numa competição em Zagreb. Das restantes, apenas perdeu com uma. Perante este registo, é expectável que a atleta famalicense possa ficar entre as quatro primeiras que serão apuradas para os Jogos Pré-Olímpicos e até sagrar-se campeã do mundo, renovando um título já conquistado em 2016.