Kickboxing: Sofia Oliveira está nas meias-finais do Campeonato do Mundo

A famalicense Sofia Oliveira acabou de vencer uma atleta da Finlândia e reservou um lugar nas meias-finais do Campeonato do Mundo de Kickboxing. Sofia, que esta terça-feira venceu uma irlandesa e assegurou a sua presença no World Games, a disputar nos Estado Unidos, prossegue, assim, vitoriosa na competição. Sofia está a competir na categoria de -60kg, na disciplina de K1.

O Campeonato do Mundo está a decorrer em Itália, na cidade de Jesolo, competição organizada pela WAKO (World Association of Kickboxing Organizations). O campeonato vai apurar os quatro primeiros, de cada categoria, para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.