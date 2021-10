Kickboxing: Sofia Oliveira disputa meia-final do Campeonato do Mundo na tarde desta quinta-feira

A atleta famalicense disputa na tarde desta quinta-feira, a partir das 15 horas (hora portuguesa), as meias-finais do Campeonato do Mundo de Kickboxing, competição que está a decorrer em Jesolo, Itália.

Depois de ultrapassar uma irlandesa e uma finlandesa, Sofia Oliveira tem pela frente uma atleta austríaca . A adversária é uma atleta profissional que Sofia terá de ultrapassar para marcar lugar na grande final do Campeonato do Mundo.