Karaté: Famalicense Tânia Barros é campeã nacional

Decorreu este sábado, na cidade do Porto, Campeonato Nacional Sénior de Karaté em categorias individuais.

Vila Nova de Famalicão esteve muito bem representado com Tânia Barros a chegar ao topo do pódio. A atleta ao serviço do SC Braga conseguiu trazer a medalha de ouro na categoria -50kg, depois do confronto com Catarina Rodrigues do Sporting.