Juventude Popular lança campanha de angariação de roupa

A concelhia famalicense da Juventude Popula (JP) lançou uma campanha de recolha de roupa com o objetivo de a distribuir por pessoas mais carenciadas. Por isso coloca o repto a quem tiver roupa em bom estado que a entregue na Junta de Freguesia de Brufe, às segundas e quintas-feiras, das 20 às 22 horas; na sede do CDS, no Centro Comercial Barreiro (junto à rotunda Bernardino Machado); ou pode contactar a direção da JP através do telemóvel 967 560751 e do facebook, que elementos desta estrutura partidária vão fazer a recolha.

José Miguel Silva, presidente da Juventude Popular, espera que as pessoas saibam separar as situações, ou seja, independentemente das preferências partidárias de cada um, esta é uma campanha solidária a favor dos mais desfavorecidos e todos devem ajudar.

O líder da JP garante que a roupa será entregue a quem mais precisa, com ajuda das Juntas de Freguesia, mas também nas instituições, que serão escolhidas em função do tipo de roupa que conseguirem angariar. O dirigente sublinha que a solidariedade sempre foi uma preocupação desta estrutura partidária. Neste âmbito, revela também que está em marcha uma campanha de recolha de tampinhas para ajudar uma família no Louro. Por isso, quem tiver tampinhas que as façam chegar aos jovens da JP, pelo mesmo método da entrega da roupa.