Juventude concentra-se até domingo no Extreme Gaming

Largas centenas de jovens de diferentes pontos do norte do país estão esta sexta-feira no Famalicão Extreme Gaming. O evento decorre até domingo, dia 8, no Lago Discount em Ribeirão.

Mariana Machado, da organização, que pertence à Associação de Desportos Eletrónicos, diz que este é o maior evento do género no norte do país. Algumas competições nacionais acontecem neste festival. É o caso de uma competição para o Euro 2020, que pela primeira vez vai ser realizada em Portugal.

Além dos videojogos, simuladores, realidade virtual estão presentes youtubers, que são ídolos para muitos jovens. Jamie Drake explica que ser youtuber é uma grande responsabilidade, porque são uma influência para os mais novos. Para Chentric, outro youtuber, esta é uma profissão e aquilo que parece ser espontâneo é pensado e exige muito trabalho.

A Câmara Municipal de Famalicão apoia o evento do ponto de vista financeiro e logístico. Para o vereador do Desporto, Mário Passos, o Extreme Gaming é um evento à escala europeia que dá notoriedade a Famalicão.

O Exército Português está presente. O major-general, Rui Lopes, diz que o exército está onde estão os jovens, que são a base de recrutamento. Além disso, o exército traz propostas lúdicas, como um simulador de realidade virtual, que mostra aos jovens como é fazer parte de uma viatura de combate.