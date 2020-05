“Juntos Contra o Covid” promove angariação de bens alimentares e de higiene todos os sábados

O movimento ‘Juntos em Vila Nova de Famalicão contra o Covid-19‘, prossegue, este sábado, entre as 10 e as 18 horas, com a recolha de bens alimentares e produtos de higiene que serão entregues às famílias famalicenses carenciadas. Esta é uma iniciativa que se vai repetir todos os sábados do mês de maio.

O local de “encontro” é o posto de abastecimento da BP de Famalicão, na Avenida do Brasil, onde os famalicenses solidários podem deixar as suas dádivas.

Recorde-se que a plataforma ‘Juntos em Vila Nova de Famalicão contra o Covid‘ foi criada, a 13 de março, por José Miguel Las Casas, com o intuito de promover a circulação de informação e entreajuda no combate à pandemia de Covid-19.