Juntas de Freguesia pedem para população ficar em casa

A Junta de Freguesia de Antas e Abade de Vermoim tem em curso uma campanha, através da afixação de cartazes, pela freguesia. Trata-se de numa ação de sensibilização e consciencialização com o propósito de criar uma onda positiva de apelo ao dever de todos ficarem em casa.

O cartaz será publicado no Facebook para as crianças colorirem e colocarem nas suas casas, varandas, janelas, etc… A Junta de Freguesias também pode deixar o cartaz em casa dos habitantes (será colocado na caixa de correio) , mediante pedido telefónico ou via email que também serve para o seu envio.

Também a Junta de Freguesia de Esmeriz e Cabeçudos está a colocar em espaços públicos mensagens de sensibilização para que as pessoas não saiam de suas casas.