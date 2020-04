Juntas de Freguesia ajudam ACES Famalicão a entregar receitas

Com as Unidades de Saúde de Gondifelos, S. Cosme, Fradelos, Lousado e Ruivães temporariamente encerradas, devido ao surto do Covid 19, o Agrupamento de Centros de Saúde Ave-Famalicão organizou os serviços, separando o tipo de atendimento.

Uma das alterações visa assegurar aos utentes com mobilidade reduzida, o acesso à prescrição de medicação. Por isso, o ACeS de Famalicão solicitou aos presidentes de Junta de Freguesia ou União de Freguesia, a colaboração na interligação com os utentes.

Esta colaboração consiste na criação de um ponto de recolha dos pedidos de prescrição de medicação, a definir por cada freguesia que assumirá a entrega dos pedidos na unidade de saúde correspondente e, na volta, entrega o receituário correspondente a cada utente.

Trata-se de mais uma medida no sentido de ajudar os cidadãos, com mais dificuldade em se deslocarem – seja pela insuficiente resposta de transporte público, seja pela ausência de transporte privado, seja, ainda, por dificuldades motoras – que, assim, com a colaboração das Juntas, terão acesso à prescrição de medicação.