A junta de freguesia de Seide recorreu ao facebook para deixar um alerta à comunidade relacionado com uma vaga de assaltos no concelho de Famalicão.

Na mensagem publicada na rede social, a autarquia informa que foi vítima de um furto no contentor onde a junta armazena algum do seu material. É também deixado um apelo para que a comunidade esteja atenta a tudo o que possa ser suspeito, uma vez que tem havido relatos de vários crimes idênticos noutros pontos do concelho de Famalicão.