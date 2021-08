A junta de freguesia de Riba d’Ave alertou, esta terça-feira, a comunidade para a falta de civismo que se tem verificado nos últimos tempos, relacionado com a colocação de algum material na via pública que não é compatível com o lixo comum.

A autarquia local apela à população para que use o serviço de recolha de “monstros domésticos” da Câmara de Famalicão.

Trata-se de um serviço gratuito e que pode ser solicitado pelo número 800 292 827 (gratuito) ou 252320970.