Junta de Ruivães e Novais associa-se à causa do Tiago e tampinhas podem ser entregues na sede da junta

Mulher apanhada a conduzir com 3,48 g/l de álcool no sangue

Uma mulher de 49 anos, está a ser julgada em Gondomar por um crime que cometeu no verão de 2020, a condução de um veículo com uma taxa de álcool de 3,48 gramas por litro no sangue.

Segundo avança o “Vilaverdense”, a mulher, residente em Vila Verde, Braga, foi fiscalizada pela PSP em Gondomar, depois de ter passado o dia a beber com amigas.

No julgamento, disse estar arrependida e explicou que tudo aconteceu na sequência de uma “almoçarada” que se prolongou até à noite.

De acordo com o Correio da Manhã, “o juiz do Tribunal de Gondomar disse, no julgamento, que nunca tinha julgado ninguém, sobretudo mulher, com uma taxa de álcool tão elevada”.