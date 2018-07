Junta de Freguesia e Câmara unidas pelas ambições de Joane

A Junta de Freguesia de Joane tem sonhos para a vila e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, naquilo que for da sua responsabilidade, vai ajudar a concretizá-los. Um dos mais palpitantes de momento relaciona-se com a criação de um novo espaço ao ar livre para a prática desportiva, de apoio ao treino dos muitos atletas da localidade e à população em geral.

A intenção foi expressa publicamente pelo presidente da Junta de Freguesia, António Oliveira, no decurso da cerimónia evocativa do 32.º aniversário da elevação de Joane a Vila, que decorreu nesta terça-feira, 3 de julho, no completamente preenchido Joannem Auditorium e o projeto recebeu de imediato o reconhecimento público por parte do Presidente da Câmara, Paulo Cunha, “como uma necessidade” e como uma “ambição também municipal”. “As ambições de Joane são ambições da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal”, referiu o edil, mostrando-se em plena sintonia com as prioridades tornadas públicas por António Oliveira.

“É um projeto que vamos trabalhar de imediato, uma vez que se trata de reunir e concretizar vontades”, anunciou o Presidente da Câmara Municipal logo após António Oliveira ter dito que o terreno que encaixa nas pretensões da comunidade é pertença da paróquia e “creio existir a aspiração de fazer permuta dessa área com um edifício municipal que está cedido à paróquia a titulo de direito de superfície”.

Para além da vontade na criação da nova infraestrutura desportiva, António Oliveira elencou como desafios mais prementes o alargamento do Parque da Ribeira para poente, a requalificação da Rua da Restauração, uma via intermunicipal de grande importância, e a criação de um elemento escultórico na nova rotunda sobre a VIM, que funcione como uma verdadeira porta de entrada da localidade.

“Sabemos o que é um compromisso, sabemos o que é importante para a população e estamos absolutamente unidos, coesos e concentrados nestes propósitos”, garantiu Paulo Cunha.

Para o Governo, António Oliveira também deixou um desejo, o de ver construída e instalada uma Unidade de Saúde Familiar no centro da Vila.

A cerimónia terminou com a homenagem aos campeões de Joane, com a abertura do Bolo de Aniversário e com um brinde coletivo ao futuro de Joane, que nas últimas três décadas conheceu um desenvolvimento extraordinário tendo praticamente duplicado a sua população.