A Junta de Freguesia de Ruivães e Novais ofereceu, em pleno arranque de mais um ano letivo, material escolar às crianças que frequentam a escola básica local. Da lista do material dado constam cadernos, lápis, canetas, borrachas, entre outros.

Com a cedência dos manuais escolares por parte do governo, dos livros de fichas por parte da autarquia e, agora, do material escolar da junta de freguesia, estes alunos estão munidos de todas as ferramentas para, sem grandes encargos para os pais, triunfarem neste ano letivo.

A par do material que os mais novos vão utilizar diariamente nas aulas, a junta de freguesia incluiu ainda nos kits uns “miminhos” para adocicar o regresso à escola.