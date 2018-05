Junta de Freguesia de Gondifelos mais acessível

Mais acessível, mais funcional e mais eficiente. Uma pequena alteração na disposição dos espaços na Junta de Freguesia de Gondifelos trouxe ganhos significativos para a população. As obras de adaptação e remodelação foram inauguradas no passado sábado, pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha e pelo presidente da Junta de Freguesia, Manuel Novais, numa sessão que ficou marcada pela presença de muitos populares.

Para Manuel Novais “esta intervenção é um exemplo de como as pequenas obras podem trazer grandes benefícios”.

No fundo, “mudaram-se os serviços de secretaria e do atendimento ao público para o rés-do-chão tornando-os acessíveis a toda a população”. Na parte superior está a sala de reuniões, a sala das associações e o gabinete do presidente.

Para Paulo Cunha, “esta mudança demonstra bem a preocupação e o cuidado desta junta de freguesia com a sua população. Assim, fica demonstrado que “as pessoas estão sempre em primeiro lugar”.