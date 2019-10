Depois de muitas queixas relacionadas com o abandono de uma viatura na via pública, na freguesia de Castelões, a junta decidiu intervir e forçar a GNR para a remoção da mesma.

Num esclarecimento, publicado na rede social facebook, a junta de freguesia explicou que a situação já teria sido reportada às autoridades há cerca de um mês e que a mesma ainda não terá sido resolvida.

Uma vez que o veículo ainda se encontra no mesmo local, e cada vez mais degradado, o presidente de Castelões ter-se-á deslocado ao posto da GNR para, uma vez mais, dar conta do caso e forçar a recolha do carro.