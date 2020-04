Na impossibilidade dos cidadãos de Castelões venerarem as sepulturas dos seus familiares, a Junta de Freguesia vai proceder à limpeza de todas as campas, retirando as flores secas e velas usados, e colocará, semanalmente, um arranjo floral e velas no centro do cemitério, em honra e memória de todos os que estão ali sepultados.

Uma decisão do executivo liderado por Francisco Sá, como resposta à emergência nacional que levou ao encerramento do cemitério.