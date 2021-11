A Junta da União de Freguesias de Carreira e Bente apelou, esta segunda-feira, para a utilização correta dos locais de colocação de lixo.

Numa publicação na rede social facebook, a junta pede à comunidade que coloque o lixo no interior dos ecopontos e respeite os horários estipulados para a recolha do lixo doméstico, evitando, desta forma, a aglomeração de sacos do lixo fora dos contentores.