Junta de Brufe abre cemitério no Dia da Mãe

Excecionalmente, este domingo, 3 de Maio, Dia da Mãe, a Junta de Freguesia de Brufe abre o cemitério da freguesia, entre as 9 e as 12 horas.

A abertura obedece às recomendações da Direção-Geral da Saúde, com a autarquia a limitar a 50 pessoas presentes, em cada momento, no interior do espaço. Recomenda, ainda, que seja observado o distanciamento social, higiene das mãos e de etiqueta respiratória, bem como a adoção das medidas necessárias para proteger os grupos de cidadãos mais vulneráveis.

Durante o período de abertura, não estará disponível o fornecimento de água nem dos equipamentos para trabalhos de limpeza e manutenção, materiais de uso comum e potenciais fontes de transmissão do vírus. As instalações sanitárias estarão encerradas.

A permanência dos utentes no cemitério deverá resumir-se ao tempo estritamente necessário, para a colocação de uma flor ou de uma vela; o não cumprimento do estipulado pode levar ao encerramento imediato do cemitério.

A Junta de Freguesia de Brufe alerta, por último, que este período excecional de abertura não seja usado para compor as sepulturas.