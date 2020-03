Junta de Bairro trata das compras e medicamentos dos mais vulneráveis ao covid-19

A junta de freguesia de Bairro, em articulação com a associação famalicense Humanitave, está disponível para ajudar a população mais vulnerável ao novo coronavírus.

Todas as compras relacionadas com a alimentação e a saúde (farmácia) serão tratadas pelas duas organizações envolvidas no processo.

Se tem mais de 60 anos, se é doente crónico ou tem outro tipo de patologias, se não tem retaguarda familiar, saiba que pode pedir apoio à junta de freguesia através dos contactos: 962 784 200 / 911 970 777 / 252 931 008