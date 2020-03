Junta atende na residência dos joanenses

A Junta de Freguesia de Joane mantém os serviços abertos ao público mas com novas regras, face ao plano de contingência nacional contra o vírus.

Assim, caso alguém necessite de um atestado/declaração, informação ou ajuda, deve solicitar on-line, através do site www.jf-joane.pt ou através dos emails [email protected] ou [email protected] .

O documento que necessita será elaborado, assinado, com assinatura autografada ou digital e enviado para o email das pessoas ou, se o solicitar, entregue em envelope por um membro do executivo na caixa de correio.

No caso das provas de vida que impreterivelmente tenham de ser assinadas no próprio documento e enviadas por correio, a Junta de freguesia disponibiliza-se para tratar das mesmas sem que se desloque aos serviços. Para tal deverá contactar os serviços administrativos da Junta pelo número 252 928 575 ou 927 410 205, indicar a morada e o contacto. Um elemento do executivo deslocar-se-á a casa das pessoas, recolherá o documento; obtém a assinatura do presidente da Junta para confirmar a prova de vida e se o necessitar enviará a mesma por correio para os serviços respetivos.

Espaço do Cidadão

O Espaço do Cidadão é para evitar. O presidente da Junta, António Oliveira, lembra que o Governo decidiu prolongar a validade dos documentos, mesmo que caduquem.

Serviços de correio

Se for às instalações, e só em extrema necessidade, lembre-se que deve respeitar a distância pessoal enquanto espera para ser atendido.

No caso das pessoas mais velhas ou com carência justificada, a Junta de Freguesia disponibiliza-se, diariamente, a recolher em casa o documento de pagamento da luz, água, etc, e a respetiva quantia, proceder ao seu pagamento nos correios e entregar o comprovativo na residência de cada um.

Serviço externo e atividades.

Vão continuar as operações de limpeza habituais de espaços públicos como parques, largos e cemitério, sendo certo que os sanitários do Parque da Ribeira serão encerrados e se tal se justificar será limitado o acesso ou mesmo encerrado o Parque.

Todos os eventos programados pela Junta de Freguesia encontram-se cancelados e serão, se possível, reagendados.