Juniores do Famalicão começam este sábado a luta pelo título nacional

Os sub-19 do FC Famalicão jogam, este sábado, o primeiro jogo para atribuição do título nacional da 2.ª divisão. O jogo é às 17 horas, na Academia do clube, tendo como adversário o Amora, vencedor da zona sul da fase de promoção. O segundo jogo, em casa do adversário, disputa-se a 25 de maio.

Rui Baptista, o treinador dos juniores famalicenses, espera dificuldades, mas promete uma equipa preparada para juntar à subida, o título nacional. Para além do desempenho dos atletas, é importante que os famalicenses compareçam e apoiem a equipa.

(Foto: FC Famalicão)