JSD promove debate com Paulo Cunha e Ricardo Rio

A concelhia da JSD de Famalicão, juntamente com a JSD de Braga, organiza um debate sobre “O Papel dos municípios no desenvolvimento económico das cidades”. Os protagonistas são dois presidentes de Câmara, Paulo Cunha, de Famalicão, e Ricardo Rio, de Braga.

É no dia 4 de março, esta quinta-feira, a partir da Casa das Artes, com início às 21h30, em formato online no facebook das duas jovens estruturas políticas.

Segundo as estruturas da JSD Famalicão e Braga, objetivos desta iniciativa passam «pela promoção do debate de políticas a implementar no presente e no futuro nos seus municípios que, têm vindo a ser uma referência económica e social, no panorama nacional, ao longo dos últimos anos. É neste contexto que as estruturas em causa procurarão trazer os mais jovens para o debate, de forma a integra-los ativamente, nas decisões futuras destes municípios».

Para a JSD Famalicão e JSD Braga, a cooperação entre municípios é a garantia do desenvolvimento em prol da coesão territorial.

Todos os munícipes poderão participar na iniciativa colocando as suas questões via facebook, no decorrer da iniciativa. A partir da Casa das Artes, o presente evento será transmitido nas páginas do Facebook da JSD Famalicão e da JSD Braga.