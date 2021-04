JSD apela ao voto dos jovens

A JSD distrital de Braga, em parceria com a JSD de Vila Nova de Famalicão, lançou uma campanha de apelo ao voto, direcionada aos mais jovens, com o slogan “Só custa a primeira vez”.

David Carvalho, presidente da Concelhia famalicense, afirma que «o voto é um direito, mas também um dever cívico. Assim, a participação ativa da juventude é fulcral no combate à abstenção».

Segundo o presidente da distrital de Braga, Cristiano Pinheiro, «a abstenção é um problema crescente em Portugal, em especial junto dos mais jovens».

A presente campanha insere-se num conjunto de atividades da distrital e das concelhias que pretendem capacitar e informar as gerações mais novas para poderem votar em consciência.

Esta campanha conta com a colocação de outdoors em todos os concelhos do distrito, contando com o apoio direto do PSD distrital e das estruturas locais da JSD e do PSD.